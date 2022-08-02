Минобороны России: Белый дом несёт ответственность за одобрение Киеву ударов по Донбассу
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Конашенков прокомментировал соответствующие заявления представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого.
«Всё это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого дома и Пентагона, напрямую вовлечён в конфликт на Украине», — отметил представитель Минобороны.
По его словам, Минобороны России зафиксировало данное официальное признание и учитывает его на будущее.
В оборонном ведомстве добавили, что именно администрация президента США «несёт прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населённых пунктов Донбасса и других регионов, повлёкшие массовую гибель мирных жителей».
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также заявила, что США напрямую вовлечены в боевые действия на Украине.
Как писала The Telegraph, представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал о консультациях с США перед осуществлением ударов с помощью РСЗО HIMARS.