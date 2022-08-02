Минобороны России: Белый дом несёт ответственность за одобрение Киеву ударов по Донбассу

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что согласование американской стороной каждой цели перед ударами украинскими войсками из РСЗО HIMARS доказывает, что Вашингтон напрямую вовлечён в конфликт на Украине.

Конашенков прокомментировал соответствующие заявления представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого.

«Всё это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого дома и Пентагона, напрямую вовлечён в конфликт на Украине», — отметил представитель Минобороны.

По его словам, Минобороны России зафиксировало данное официальное признание и учитывает его на будущее.

В оборонном ведомстве добавили, что именно администрация президента США «несёт прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населённых пунктов Донбасса и других регионов, повлёкшие массовую гибель мирных жителей».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также заявила, что США напрямую вовлечены в боевые действия на Украине.

Как писала The Telegraph, представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал о консультациях с США перед осуществлением ударов с помощью РСЗО HIMARS.