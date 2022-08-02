Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США напрямую вовлечены в боевые действия на Украине, что подверждают заявления представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого.

«Другого подтверждения о прямой вовлечённости США в боевые действия на территории Украины и не требуется», — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства на брифинге.

Захарова обратила внимание на то, что поставки западных вооружений сопровождаются не просто инструктажем по применению такого оружия. По её словам, в данном случае «они выполняют функцию наводчиков в чистом виде».

Как отметила Захарова, теперь киевские власти рассказывают о военной вовлечённости США «не только через поставки вооружения, но и через управление персоналом» в рядах Вооружённых сил Украины, а также в виде «прямых указаний и выбора целей».

Как писала The Telegraph, представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал о консультациях с США перед осуществлением ударов с помощью РСЗО HIMARS.

Ранее член российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что в Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ, отвечающие за разведку, снабжение оружием и обучение солдат ВСУ.