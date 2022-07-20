Делегация России в ОБСЕ заявила, что в Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ

В Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ, отвечающие за разведку, снабжение оружием и обучение солдат ВСУ, заявила член российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова.

«Администрация президента США Джо Байдена отрицает прямое участие Вашингтона в конфликте, однако в Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ, которые отвечают за разведку, обеспечение оружием и обучение украинских солдат», — сказала она.

По словам Ждановой, появляется всё больше доказательств, что инструкторы НАТО и наводчики западных РСЗО руководят действиями ВСУ по уничтожению мирного населения Донбасса из иностранного оружия.

«Видимо, в Капитолии уж очень хотят пополнить коллекцию из порядка 200 военных операций, совершённых США за 240 лет своей истории как государства», — добавила она.

Глава Минобороны США Ллойд Остин ранее заявил, что Запад продолжит поиск новых путей оказания долгосрочной военной помощи Киеву — боевые действия на Украине находятся в решающей стадии.

9 июля украинские военные обстреляли населённый пункт Ирмино в ЛНР из западных реактивных систем залпового огня. В результате обстрела пострадала мирная жительница.