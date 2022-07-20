Шеф Пентагона Остин заявил, что боевые действия на Украине находятся на решающей стадии

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Запад продолжит поиск новых путей оказания долгосрочной военной помощи Киеву — боевые действия на Украине находятся на решающей стадии, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.
Шеф Пентагона Остин заявил, что боевые действия на Украине находятся на решающей стадии
  • AP

«Речь идёт о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной», — цитирует его ТАСС.

По словам шефа Пентагона, в Вашингтоне будут «корректировать содействие», чтобы гарантировать Украине технологии, боеприпасы и огневую мощь для обороны.

«Контактная группа продолжит находить инновационные способы обеспечения долгосрочной поддержки... украинских вооружённых сил... Наше содействие приводит к подлинным переменам», — добавил Остин.

Ранее глава американского Минобороны заявил, что новый пакет военной помощи Киеву будет включать ещё четыре РСЗО HIMARS.

9 июля украинские военные обстреляли населённый пункт Ирмино в ЛНР из указанных  реактивных систем залпового огня. В результате обстрела пострадала мирная жительница.

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