Шеф Пентагона Остин заявил, что боевые действия на Украине находятся на решающей стадии

Запад продолжит поиск новых путей оказания долгосрочной военной помощи Киеву — боевые действия на Украине находятся на решающей стадии, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.

«Речь идёт о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной», — цитирует его ТАСС.

По словам шефа Пентагона, в Вашингтоне будут «корректировать содействие», чтобы гарантировать Украине технологии, боеприпасы и огневую мощь для обороны.

«Контактная группа продолжит находить инновационные способы обеспечения долгосрочной поддержки... украинских вооружённых сил... Наше содействие приводит к подлинным переменам», — добавил Остин.

Ранее глава американского Минобороны заявил, что новый пакет военной помощи Киеву будет включать ещё четыре РСЗО HIMARS.

9 июля украинские военные обстреляли населённый пункт Ирмино в ЛНР из указанных реактивных систем залпового огня. В результате обстрела пострадала мирная жительница.