Глава Пентагона анонсировал поставку Украине ещё четырёх РСЗО HIMARS
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«Он будет включать ещё четыре современные ракетные системы HIMARS», — цитирует Остина РИА Новости.
Также он заявил, что в пакет помощи войдут боеприпасы для РСЗО и артиллерии.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать поставки реактивных систем залпового огня HIMARS.