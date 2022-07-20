Глава Пентагона анонсировал поставку Украине ещё четырёх РСЗО HIMARS 

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что новый пакет военной помощи Киеву будет включать ещё четыре реактивные системы залпового огня HIMARS.
Глава Пентагона анонсировал поставку Украине ещё четырёх РСЗО HIMARS 
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«Он будет включать ещё четыре современные ракетные системы HIMARS», — цитирует Остина РИА Новости.

Также он заявил, что в пакет помощи войдут боеприпасы для РСЗО и артиллерии.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать поставки реактивных систем залпового огня HIMARS.

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