Глава Пентагона анонсировал поставку Украине ещё четырёх РСЗО HIMARS 

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что новый пакет военной помощи Киеву будет включать ещё четыре реактивные системы залпового огня HIMARS.

«Он будет включать ещё четыре современные ракетные системы HIMARS», — цитирует Остина РИА Новости.

Также он заявил, что в пакет помощи войдут боеприпасы для РСЗО и артиллерии.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать поставки реактивных систем залпового огня HIMARS.