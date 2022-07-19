Белый дом: США на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине
- AP
«Позднее на этой неделе администрация объявит о выделении президентом нового пакета вооружений и военной техники для Украины», — заявил Кирби.
Он уточнил, что этот пакет будет включать в себя системы HIMARS, а также дополнительные боеприпасы для РСЗО и артиллерийские снаряды.
9 июля американский президент Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.
Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».
При этом журнал The Economist допустил, что поставки американской помощи на Украину могут прекратиться на фоне экономической и политической нестабильности в самих Соединённых Штатах.