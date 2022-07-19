Белый дом: США на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине

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Соединённые Штаты на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать поставки реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Белый дом: США на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине
  • AP

«Позднее на этой неделе администрация объявит о выделении президентом нового пакета вооружений и военной техники для Украины», — заявил Кирби.

Он уточнил, что этот пакет будет включать в себя системы HIMARS, а также дополнительные боеприпасы для РСЗО и артиллерийские снаряды.

9 июля американский президент Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».

При этом журнал The Economist допустил, что поставки американской помощи на Украину могут прекратиться на фоне экономической и политической нестабильности в самих Соединённых Штатах.

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