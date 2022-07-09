Байден подписал указ о выделении Украине помощи в размере $400 млн

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Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн, следует из заявления Белого дома.

«Настоящим делегирую Госсекретарю полномочия... распорядиться о выделении до $400 млн на изделия оборонной продукции и услуги Минобороны США, а также на подготовку и обучение в рамках оказания помощи Украине», — говорится в тексте сообщения.

Ранее Пентагон заявил о намерении США выделить Украине новый пакет военной помощи на $400 млн.

Представительница Минобороны США рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».

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