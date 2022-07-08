Пентагон заявил о намерении США выделить Украине новый пакет военной помощи на $400 млн

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Соединённые Штаты в пятницу, 8 июля, объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $400 млн. Об этом заявила в ходе брифинга высокопоставленный представитель Пентагона.
Пентагон заявил о намерении США выделить Украине новый пакет военной помощи на $400 млн
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«В рамках сегодняшнего пакета основное внимание уделяется высокоточным вооружениям высокой дальности. В данном случае речь идёт о поставках реактивных систем залпового огня HIMARS», — приводит её слова РИА Новости.

По данным ведомства, с учётом нового транша Киев получит в распоряжение в общей сложности 12 американских РСЗО HIMARS.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев не рассчитывает на поставки с Запада авиационной техники, но надеется на передачу западных систем противовоздушной обороны.

При этом в Пентагоне заявили, что Украина всё сильнее расширяет свои запросы о военной помощи.

В июне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил об ответственности поставляющих оружие Киеву западных стран за гибель гражданских лиц в Донбассе.

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