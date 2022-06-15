Небензя заявил об ответственности поставляющего оружие Киеву Запада за гибель гражданских

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ответственности поставляющих оружие Киеву западных стран за гибель гражданских лиц в Донбассе.

По словам Небензи, украинский президент Владимир Зеленский лицемерно утверждает, что Киев не заинтересован в обстрелах гражданских лиц, но факты опровергают его заявления.

Дипломат сообщил, что траектории ракет свидетельствуют, что они выпущены с территорий под контролем киевского режима из тех типов вооружений, которые были переданы Киеву западными спонсорами.

«Последние обстрелы Донецка — ещё одно ужасное преступление, совершённое агонизирующим киевским режимом», — заявил он на брифинге на полях ООН.

По его словам, «западные спонсоры» Киева «в равной степени несут ответственность за эти ужасные преступления».

Небензя объяснил, что материальные свидетельства показывают, что мирные жители в Донецке были убиты в результате использования артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Эти боеприпасы были предоставлены Киеву странами НАТО, в том числе США, Канадой, Нидерландами, Францией и другими, уточнил дипломат.

«Я бы хотел сказать западным странам, предоставляющим оружие Украине: кровь гражданских лиц на ваших руках», — сказал он.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Брюссель заявил, что более 45 стран оказали помощь Киеву в сфере безопасности с 24 февраля.

Также Остин выступил против ослабления поставок оружия Киеву, заявив, что «ставки слишком высоки».