Глава Пентагона выступил против ослабления поставок оружия Киеву
- AP
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Об этом он сказал в ходе визита в Брюссель.
«Я лично благодарен за существенную помощь в сфере безопасности, которую уже предоставила эта группа, но мы не можем позволить себе ослабить её», — цитирует его РИА Новости.
По его мнению, Запад должен «предпринимать больше усилий и ещё сильнее обеспечивать Украину возможностью защищать себя».
Также Остин заявил, что США обучают украинских военных, как использовать новые вооружения. По его словам, в Вашингтоне решительно настроены «сделать ещё больше в этом направлении».
Кроме того, глава Пентагона считает, что поставки Киеву американских реактивных систем залпового огня «существенно укрепят оборонные возможности» Украины.
Ранее в Пентагоне заявили, что США намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи поставляемых Западом РСЗО.