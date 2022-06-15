Глава Пентагона выступил против ослабления поставок оружия Киеву

Министр обороны США Ллойд Остин выступил против ослабления поставок оружия Киеву, заявив, что «ставки слишком высоки».

Об этом он сказал в ходе визита в Брюссель.

«Я лично благодарен за существенную помощь в сфере безопасности, которую уже предоставила эта группа, но мы не можем позволить себе ослабить её», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, Запад должен «предпринимать больше усилий и ещё сильнее обеспечивать Украину возможностью защищать себя».

Также Остин заявил, что США обучают украинских военных, как использовать новые вооружения. По его словам, в Вашингтоне решительно настроены «сделать ещё больше в этом направлении».

Кроме того, глава Пентагона считает, что поставки Киеву американских реактивных систем залпового огня «существенно укрепят оборонные возможности» Украины.

Ранее в Пентагоне заявили, что США намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи поставляемых Западом РСЗО.