Пентагон: США будут передавать Украине разведданные для ударов из РСЗО

США намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи поставляемых Западом РСЗО, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

По его словам, при использовании данной военной техники нет необходимости массового расхода боекомплекта.

Он отметил, что речь идёт о высокоточных боеприпасах большой мощности.

«Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать», — цитирует ТАСС Кола.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории.