Пентагон: США будут передавать Украине разведданные для ударов из РСЗО

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США намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи поставляемых Западом РСЗО, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
Пентагон: США будут передавать Украине разведданные для ударов из РСЗО
  • РИА Новости

По его словам, при использовании данной военной техники нет необходимости массового расхода боекомплекта.

Он отметил, что речь идёт о высокоточных боеприпасах большой мощности.

«Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать», — цитирует ТАСС Кола.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории.

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