Пентагон: США будут передавать Украине разведданные для ударов из РСЗО
- РИА Новости
По его словам, при использовании данной военной техники нет необходимости массового расхода боекомплекта.
Он отметил, что речь идёт о высокоточных боеприпасах большой мощности.
«Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать», — цитирует ТАСС Кола.
Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.
В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории.