Байден объявил о поставках РСЗО HIMARS в рамках военной помощи Украине

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RT
Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил Белый дом.
Байден объявил о поставках РСЗО HIMARS в рамках военной помощи Украине
  • Архивное фото применения РСЗО HIMARS
  • © AP Photo/The News Tribune, Peter Haley

«Сегодня я объявляю о новом важном пакете помощи в области безопасности, чтобы предоставить своевременную и необходимую помощь украинским военным», — говорится в заявлении Байдена.

Он уточнил, что пакет помощи будет включать в том числе РСЗО HIMARS и боеприпасы. 

Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что новый пакет военной помощи США Украине будет включать системы залпового огня HIMARS.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня являются прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь другие страны в ситуацию на Украине.

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