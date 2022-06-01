Байден объявил о поставках РСЗО HIMARS в рамках военной помощи Украине

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил Белый дом.

«Сегодня я объявляю о новом важном пакете помощи в области безопасности, чтобы предоставить своевременную и необходимую помощь украинским военным», — говорится в заявлении Байдена.

Он уточнил, что пакет помощи будет включать в том числе РСЗО HIMARS и боеприпасы.

Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что новый пакет военной помощи США Украине будет включать системы залпового огня HIMARS.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня являются прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь другие страны в ситуацию на Украине.