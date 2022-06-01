В Белом доме подтвердили поставку Украине РСЗО HIMARS

Новый пакет военной помощи США Украине будет включать системы залпового огня HIMARS, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

«HIMARS и боеприпасы к ним, радары контрбатарейной борьбы и несколько радиолокационных станций ПВО, дополнительные Javelin и другие противотанковые средства, дополнительные артиллерийские боеприпасы», — цитирует РИА Новости чиновника.

Общая стоимость пакета оценивается в $700 млн.

По словам представителя, Украина обещала не использовать HIMARS для ударов по целям на территории России.

Ранее президент США Джо Байден исключил поставки Украине ракетных систем, способных наносить удары по территории России.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал это решение разумным.