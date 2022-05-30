Медведев назвал разумными слова Байдена об отказе США поставлять Украине ракетные системы

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал разумным заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по российской территории.
Медведев назвал разумными слова Байдена об отказе США поставлять Украине ракетные системы
  • РИА Новости

«Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России. Разумно!» — написал Медведев в Telegram.

Он добавил, что иначе при атаке на города России вооружённые силы страны «исполнили бы свою угрозу и нанесли бы удары по центрам принятия этих преступных решений».

«Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо», — заключил зампред Совбеза.

30 мая, как сообщило агентство Reuters, Джо Байден заявил, что США не станут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по территории России.

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