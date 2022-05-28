Сенатор Цеков: Россия найдёт адекватный ответ на возможные поставки РСЗО из США на Украину

Возможная поставка Соединёнными Штатами Украине вооружений, способных достигать российских городов, приведёт к адекватному ответу Москвы. Такое мнение выразил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Если эти ракеты могут достигать российских городов, это может привести к адекватному ответу (со стороны) России», — сказал он РИА Новости.

Цеков отметил, что поставки оружия из США на Украину ведут к эскалации и продолжению украинского кризиса.

«Это решение непродуманное. Если они думают, что смогут отсидеться за океаном, российское руководство найдёт достойный ответ», — сказал Цеков.

Он также подчеркнул, что такие шаги Вашингтон предпринимает не только против России, «но и против Европы».

Ранее The New York Times со ссылкой на источники писала, что администрация американского президента Джо Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО).

По информации официального представителя Пентагона Джона Кирби, официального решения о поставке Киеву систем залпового огня ещё не приняли.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на то, что власти США не станут поставлять реактивные системы залпового огня Украине.

По его словам, в таком случае глобальная безопасность может столкнуться с «непредсказуемыми» последствиями.