Посол Антонов: поставка Украине американского оружия может привести к эскалации конфликта
«Хотел бы подчеркнуть: по дипломатическим каналам мы неоднократно доводили до Соединённых Штатов, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта», — сказал он.
По его словам, глобальная безопасность может столкнуться с «непредсказуемыми» последствиями из-за поставок вооружения.
Ранее The New York Times со ссылкой на источники писала, что администрация американского президента Джо Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО).