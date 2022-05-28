Посол Антонов: поставка Украине американского оружия может привести к эскалации конфликта

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на то, что власти США не станут поставлять реактивные системы залпового огня (РСЗО) Украине, так как это может привести к эскалации конфликта.

«Хотел бы подчеркнуть: по дипломатическим каналам мы неоднократно доводили до Соединённых Штатов, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта», — сказал он.

По его словам, глобальная безопасность может столкнуться с «непредсказуемыми» последствиями из-за поставок вооружения.

Ранее The  New York Times со ссылкой на источники писала, что администрация американского президента Джо Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО).

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