Байден: США не будут поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по России

Американский президент Джо Байден заявил, что США не станут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по территории России.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы не собираемся посылать на Украину ракетные системы», — сказал американский лидер, имея в виду вооружения, способные нанести удары по территории России.

Такое заявление он сделал по возвращении в Белый дом из Делавэра, где провёл выходные.

Ранее The New York Times со ссылкой на неназванные источники писала, что администрация американского президента Джо Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО).

По информации официального представителя Пентагона Джона Кирби, окончательное решение по поводу поставки Киеву систем залпового огня ещё не принято.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду, что власти США не станут поставлять реактивные системы залпового огня Украине.

По его словам, в таком случае глобальная безопасность может столкнуться с «непредсказуемыми» последствиями.