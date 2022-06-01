Байден: США поставят Украине более соверменные ракетные системы

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США поставят Украине более современные ракетные системы и боеприпасы для них, заявил американский лидер Джо Байден.

«Я решил, что мы предоставим украинцам более продвинутые ракетные системы и боеприпасы», — написал Байден в статье для газеты The New York Times.

По его словам, эти системы позволят Украине наносить удары по ключевым целям на её территории.

Он добавил, что США продолжат поставлять Киеву системы Javeline, Stinger и вертолёты Ми-17.

Ранее президент Байден исключил поставки Украине ракетных систем, способных наносить удары по территории России.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал это решение разумным.

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