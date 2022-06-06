Лавров прокомментировал поставки на Украину американских дальнобойных ракет

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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал поставки Украине американских ракет дальнего действия.
Лавров прокомментировал поставки на Украину американских дальнобойных ракет
  • РИА Новости

«Если Запад решил поставлять вооружение, которое совершенно очевидно способно доставать не только приграничные, но и более глубокие районы Российской Федерации, и если вся эта болтовня о том, что (президент Украины Владимир. — RT) Зеленский вам что-то обещал, будет приниматься всерьёз... то я подчеркну ещё раз: чем дальнобойнее будут системы, поставляемые киевскому режиму, тем дальше мы будем отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и Российской Федерации», — заявил Лавров.

Он рассказал, что жители Украины смеются над американцами, которые верят обещаниям Зеленского. 

Ранее российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Россия сделает соответствующие выводы, если Украине будут поставлены ракеты дальнего действия.

Кроме того, Путин прокомментировал решение властей США направить на Украину новые вооружения.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории.

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