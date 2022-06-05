Путин сообщил, что Россия сделает выводы в случае поставок Киеву дальнобойных ракет

Российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Россия сделает соответствующие выводы, если Украине будут поставлены ракеты дальнего действия.

«Если они (ракеты. — RT) будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — сообщил российский лидер.

Кроме того, Путин прокомментировал решение властей США направить на Украину новые вооружения.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.