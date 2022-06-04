Путин: российские средства ПВО на Украине «щёлкают как орехи» новые вооружения США

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение властей США направить на Украину новые вооружения.

«Их наши системы ПВО щёлкают как орехи, уничтожены десятки», — заявил Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».

Президент США Джо Байден ранее объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня являются прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь другие страны в ситуацию на Украине.

Как сообщил замглавы Пентагона Колин Кол, американская администрация будет считать любое применение Киевом РСЗО HIMARS на территории Украины оборонительным.