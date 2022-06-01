Пентагон: США будут считать любое применение Киевом РСЗО HIMARS оборонительным
- AP
«Украина защищает свою территорию. Всё, что они делают на территории Украины, имеет оборонительный характер в данном контексте», — цитирует его ТАСС.
Так представитель Пентагона разъяснил требования США о применении систем со стороны Киева.
При этом Кол отметил, что Вашингтон добивается того, чтобы ударов по России с применением этих систем не наносили.
Президент США Джо Байден ранее объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня являются прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь другие страны в ситуацию на Украине.
В Пентагоне подчеркнули, что не признают за Россией права вето на поставки оружия на Украину.