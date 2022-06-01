Пентагон: США будут считать любое применение Киевом РСЗО HIMARS оборонительным

В американской администрации будут считать любое применение Киевом РСЗО HIMARS на территории Украины оборонительным, заявил замглавы Пентагона Колин Кол.

«Украина защищает свою территорию. Всё, что они делают на территории Украины, имеет оборонительный характер в данном контексте», — цитирует его ТАСС.

Так представитель Пентагона разъяснил требования США о применении систем со стороны Киева.

При этом Кол отметил, что Вашингтон добивается того, чтобы ударов по России с применением этих систем не наносили.

Президент США Джо Байден ранее объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня являются прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь другие страны в ситуацию на Украине.

В Пентагоне подчеркнули, что не признают за Россией права вето на поставки оружия на Украину.