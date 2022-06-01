В Пентагоне заявили, что не признают за Россией права вето на поставки оружия на Украину

США не заинтересованы в конфликте с Россией, однако не признают права вето Москвы на поставки оружия на Украину, заявил замглавы Пентагона Колин Каль.

«У нас нет интереса в том, чтобы конфликт на Украине расширялся или перерастал в третью мировую войну. Мы это учитываем. Но в то же время у России нет права вето в отношении того, что мы отправляем украинцам», — цитирует его РИА Новости.

Президент США Джо Байден ранее объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

Позднее Кол проинформировал о переброске РСЗО HIMARS в Европу в целях обеспечения их дальнейшей передачи Киеву.