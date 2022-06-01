В Пентагоне заявили о переброске РСЗО HIMARS в Европу для дальнейшей передачи на Украину

Замглавы Минобороны США по политическим делам Колин Кол проинформировал о переброске РСЗО HIMARS в Европу в целях обеспечения их дальнейшей передачи на Украину.

«Министерство обороны [США] заранее разместило системы HIMARS в Европе, чтобы обеспечить их быструю доставку на Украину... В первоначальном транше будет четыре системы HIMARS», — цитирует его ТАСС.

По словам Кола, обучение ВСУ, по предварительным данным, займёт около трёх недель.

Президент США Джо Байден ранее объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня являются прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь другие страны в ситуацию на Украине.