Медведев: США и Европа воюют с Россией чужими руками, поставляя оружие Киеву

Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев в интервью Al Jazeera заявил, что США и Европа воюют с Россией чужими руками, поставляя оружие Киеву.

«Но воюет-то Украина, а не Соединённые Штаты Америки и не Европа, то есть им украинцев не жалко, поэтому они с удовольствием поставляют туда оружие, включая упомянутые вами РСЗО», — цитирует ТАСС Медведева.

Он добавил, что западные страны, поддерживая материально украинскую армию, стимулируют продолжение конфликта.

Президент США Джо Байден ранее объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц объявил о решении ФРГ поставить Украине системы ПВО IRIS-T.