Медведев: США и Европа воюют с Россией чужими руками, поставляя оружие Киеву
«Но воюет-то Украина, а не Соединённые Штаты Америки и не Европа, то есть им украинцев не жалко, поэтому они с удовольствием поставляют туда оружие, включая упомянутые вами РСЗО», — цитирует ТАСС Медведева.
Он добавил, что западные страны, поддерживая материально украинскую армию, стимулируют продолжение конфликта.
Президент США Джо Байден ранее объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.
До этого канцлер Германии Олаф Шольц объявил о решении ФРГ поставить Украине системы ПВО IRIS-T.