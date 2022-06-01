Шольц объявил о решении Германии поставить Украине системы ПВО IRIS-T

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Германия решила поставить Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, это самая современная система ПВО из тех, которыми располагает ФРГ.
Шольц объявил о решении Германии поставить Украине системы ПВО IRIS-T
  • AP

Об этом Шольц объявил, выступая в бундестаге.

«В ближайшие недели мы осуществим дальнейшие поставки оружия. К примеру, правительство решило поставить системы IRIS-T — это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает ФРГ», — цитирует канцлера ТАСС.

Он не уточнил сроки и объёмы поставок.

Как ранее сообщал Bild, сухопутный ЗРК средней дальности IRIS-T SLM, предназначенный для борьбы с широким спектром аэродинамических целей, способен поражать цели на расстоянии до 40 км, его досягаемость по высоте составляет 20 км.

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