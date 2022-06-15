Министр обороны США Остин заявил, что более 45 стран оказали военную помощь Киеву

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Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Брюссель заявил, что более 45 стран оказали помощь Киеву в сфере безопасности с 24 февраля.
Министр обороны США Остин заявил, что более 45 стран оказали военную помощь Киеву
  • Gettyimages.ru
  • © Yves Herman

Об этом он сказал во время встречи западной группы по координации оказания военной помощи Украине.

По его словам, «с 24 февраля более 45 союзников и партнёров со всего мира оперативно оказали помощь в сфере безопасности» Киеву.

«Я также тепло приветствую Эквадор, Грузию и Молдавию. Они присоединились к сегодняшней встрече контактной группы», — цитирует главу Пентагона ТАСС.

Ранее Остин выступил против ослабления поставок оружия Киеву, заявив, что «ставки слишком высоки».

Также он считает, что поставки Киеву американских реактивных систем залпового огня «существенно укрепят оборонные возможности» Украины.

В Кремле обратили внимание на то, что у Украины в настоящее время есть большие проблемы, при этом нежелание киевских властей трезво взглянуть на ситуацию не сулит ничего хорошего.

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