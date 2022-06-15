Песков: всем хорошо известно, что у Украины большие проблемы

У Украины в настоящее время есть большие проблемы, при этом нежелание киевских властей трезво взглянуть на ситуацию не сулит ничего хорошего, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что у Украины большие проблемы, это всем хорошо известно. Да, это можно констатировать. А главное — продолжается сопротивление националистических подразделений, продолжается нежелание и неготовность руководства Украины обуздать эти националистические подразделения и трезво взглянуть на ситуацию», — сказал он журналистами.

Так он прокомментировал высказывание зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрия Медведева о попытках Киева по ленд-лизу получить от США СПГ с оплатой поставки через два года.

Медведев отметил: «А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил мнение, что, судя по всему, Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.