Патрушев заявил о возможных притязаниях Польши на территории Западной Украины

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Судя по всему, Польша переходит к захвату территорий на западе Украины, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев заявил о возможных притязаниях Польши на территории Западной Украины
  • РИА Новости

По его словам, западные партнёры Киева не прочь воспользоваться ситуацией в корыстных целях и имеют «особые планы» на украинские земли.

«Подтверждением стал визит в Киев польского президента Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать. Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», — цитирует Патрушева РИА Новости.

22 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении упростить пересечение границы между Украиной и Польшей.

До этого директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что США и Польша прорабатывают планы по установлению контроля Варшавы над её «историческими владениями» на Украине. В ведомстве отметили, что это заявление основано на разведданных из нескольких надёжных источников.

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