СВР: США и Польша прорабатывают планы установления контроля Варшавы над частью Украины

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша прорабатывают планы установления контроля Варшавы над её «историческими владениями» на Украине.

Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки.

«По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над «своими историческими владениями» на Украине», — цитирует его агентство.

Он отметил, что первым этапом «воссоединения» Польши и Украины должен стать ввод польских войск в западные украинские области под предлогом их защиты от России. Предполагается, что действовать Польша будет не под мандатом НАТО, но с участием «желающих государств».

В марте вице-премьер Польши Ярослав Качиньский после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину миротворческую миссию НАТО. При этом он уточнил, что миссия альянса в случае отправки на Украину «не будет безоружной».