Вице-премьер Польши предложил отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО

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Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО.

«Считаю, что нужна миротворческого миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины», — приводит ТАСС слова Качиньского в ходе брифинга.

Он уточнил, что вероятная миссия альянса на Украине «не будет безоружной».

«Она будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооружёнными силами» — пояснил Качиньский.

Ранее стало известно, что Зеленский провёл встречу с премьерами Польши, Чехии и Словении.

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