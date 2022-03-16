Вице-премьер Польши предложил отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО.

«Считаю, что нужна миротворческого миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины», — приводит ТАСС слова Качиньского в ходе брифинга.

Он уточнил, что вероятная миссия альянса на Украине «не будет безоружной».

«Она будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооружёнными силами» — пояснил Качиньский.

Ранее стало известно, что Зеленский провёл встречу с премьерами Польши, Чехии и Словении.