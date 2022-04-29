СВР: заявление Нарышкина о планах Польши и США на Украине основано на разведданных

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В Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что заявление её директора Сергея Нарышкина о планах США и Польши разместить «миротворцев» на западе Украины основано на разведданных от нескольких надёжных источников. 
СВР: заявление Нарышкина о планах Польши и США на Украине основано на разведданных
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-бюро СВР.

«Заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский «миротворческий контингент» является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надёжных источников», — отмечается в сообщении. 

Ранее Нарышкин заявил, что США и Польша прорабатывают планы по установлению Варшавой контроля над её «историческими владениями» на Украине.

Он отметил, что первым этапом «воссоединения» Польши и Украины должен стать ввод польских войск в западные украинские области под предлогом их защиты от России.

При этом пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин отверг сообщения о проработке плана установления Варшавой контроля над частью Украины.

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