СВР: заявление Нарышкина о планах Польши и США на Украине основано на разведданных
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-бюро СВР.
«Заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский «миротворческий контингент» является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надёжных источников», — отмечается в сообщении.
Ранее Нарышкин заявил, что США и Польша прорабатывают планы по установлению Варшавой контроля над её «историческими владениями» на Украине.
Он отметил, что первым этапом «воссоединения» Польши и Украины должен стать ввод польских войск в западные украинские области под предлогом их защиты от России.
При этом пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин отверг сообщения о проработке плана установления Варшавой контроля над частью Украины.