В Польше отрицают сообщения о проработке плана установления контроля над частью Украины

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Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин отверг сообщения о проработке плана установления Варшавой контроля над частью Украины.
В Польше отрицают сообщения о проработке плана установления контроля над частью Украины
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«Ложь о предполагаемых планах Польши напасть на Западную Украину повторяется уже несколько лет», — написал он в Twitter.

По мнению Жарина, целью распространения этой информации является «подрыв сотрудничества Варшавы и Киева».

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша прорабатывают планы по установлению Варшавой контроля над её «историческими владениями» на Украине.

Он отметил, что первым этапом «воссоединения» Польши и Украины должен стать ввод польских войск в западные украинские области под предлогом их защиты от России.

По имеющимся данным, что действовать Польша планирует не под мандатом НАТО, но с участием «желающих государств».

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