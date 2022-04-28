В Польше отрицают сообщения о проработке плана установления контроля над частью Украины
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«Ложь о предполагаемых планах Польши напасть на Западную Украину повторяется уже несколько лет», — написал он в Twitter.
По мнению Жарина, целью распространения этой информации является «подрыв сотрудничества Варшавы и Киева».
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша прорабатывают планы по установлению Варшавой контроля над её «историческими владениями» на Украине.
Он отметил, что первым этапом «воссоединения» Польши и Украины должен стать ввод польских войск в западные украинские области под предлогом их защиты от России.
По имеющимся данным, что действовать Польша планирует не под мандатом НАТО, но с участием «желающих государств».