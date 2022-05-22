Зеленский заявил о намерении упростить пересечение границы между Украиной и Польшей

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении упростить пересечение границы между Украиной и Польшей.
Зеленский заявил о намерении упростить пересечение границы между Украиной и Польшей
  • AP

Об этом он сказал в ходе выступления в украинском парламенте. Его слова опубликовали украинские СМИ.

Зеленский заявил, что народы Украины и Польши «ментально границы давно не разделяют».

«Поэтому мы решили в ближайшее время воплотить это в соответствующем двустороннем соглашении», — цитирует Зеленского ТАСС.

Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил украинской стороне заключить новый договор о добрососедстве.

До этого директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что США и Польша прорабатывают планы установления контроля Варшавы над её «историческими владениями» на Украине. В ведомстве отметили, что это заявление основано на разведданных от нескольких надёжных источников.

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