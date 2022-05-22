Президент Польши предложил заключить новый договор о добрососедстве с Украиной

Президент Польши Анджей Дуда предложил украинской стороне заключить новый договор о добрососедстве.

«По моему глубокому убеждению, пора заключить новый договор о добрососедстве, который учтёт то, что мы построили в наших отношениях хотя бы в течение последних месяцев», — цитирует его «Укринформ».

Дуда предложил, чтобы признаком хороших польско-украинских отношений стало быстрое железнодорожное сообщение между Киевом и Варшавой.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект, который на территории страны установит особый правовой статус для граждан Польши.

В конце апреля директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что США и Польша прорабатывают планы установления контроля Варшавы над её «историческими владениями» на Украине. В ведомстве отметили, что это заявление основано на разведданных от нескольких надёжных источников.