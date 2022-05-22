Зеленский намерен наделить граждан Польши особым статусом на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект, который на территории страны установит особый правовой статус для граждан Польши.
Зеленский намерен наделить граждан Польши особым статусом на Украине
  • AP

Как пишет ТАСС, об этом представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря сообщила в своём Telegram.

«Президент анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине», — написала она.

Иные детали документа пока не приводятся.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что США и Польша прорабатывают планы установления контроля Варшавы над её «историческими владениями» на Украине. В ведомстве отметили, что это заявление основано на разведданных от нескольких надёжных источников.

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