Медведев высказался о перспективах существования Украины на карте мира через два года

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о том, что Украина по ленд-лизу хочет получить от США СПГ с оплатой поставки через два года.

«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже всё равно — они настолько вложились в проект «анти-Россия», что всё остальное для них пустяк…» — написал он в Telegram.

Ранее Foreign Policy со ссылкой на главу «Нафтогаза» Юрия Витренко сообщило, что Украина хочет заключить соглашение с Америкой, в соответствии с которым США будут поставлять Киеву сжиженный природный газ по ленд-лизу.