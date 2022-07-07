В Пентагоне заявили, что Киев всё сильнее расширяет свои запросы о военной помощи
- AP
Слова чиновника приводит РИА Новости.
«Они хотят вертолёты, совершенно точно — ударные вертолёты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которые мы наблюдаем у большинства наших союзников и партнёров. Похоже, что они хотят иметь эти возможности. И чем больше они могут получить, тем больше хотят», — сказал он во время брифинга.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев не рассчитывает на поставки с Запада авиационной техники, но надеется на передачу западных систем противовоздушной обороны.
В июне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил об ответственности поставляющих оружие Киеву западных стран за гибель гражданских лиц в Донбассе.