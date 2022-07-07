В Пентагоне заявили, что Киев всё сильнее расширяет свои запросы о военной помощи

Чем больше техники Киев рассчитывает получить от Запада, тем сильнее он расширяет свои запросы, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

Слова чиновника приводит РИА Новости.

«Они хотят вертолёты, совершенно точно — ударные вертолёты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которые мы наблюдаем у большинства наших союзников и партнёров. Похоже, что они хотят иметь эти возможности. И чем больше они могут получить, тем больше хотят», — сказал он во время брифинга.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев не рассчитывает на поставки с Запада авиационной техники, но надеется на передачу западных систем противовоздушной обороны.

В июне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил об ответственности поставляющих оружие Киеву западных стран за гибель гражданских лиц в Донбассе.