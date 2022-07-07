В Пентагоне заявили, что Киев всё сильнее расширяет свои запросы о военной помощи

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Чем больше техники Киев рассчитывает получить от Запада, тем сильнее он расширяет свои запросы, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
В Пентагоне заявили, что Киев всё сильнее расширяет свои запросы о военной помощи
  • AP

Слова чиновника приводит РИА Новости.

«Они хотят вертолёты, совершенно точно — ударные вертолёты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которые мы наблюдаем у большинства наших союзников и партнёров. Похоже, что они хотят иметь эти возможности. И чем больше они могут получить, тем больше хотят», — сказал он во время брифинга.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев не рассчитывает на поставки с Запада авиационной техники, но надеется на передачу западных систем противовоздушной обороны.

В июне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил об ответственности поставляющих оружие Киеву западных стран за гибель гражданских лиц в Донбассе.

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