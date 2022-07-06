Зеленский «уже не ожидает» поставок авиации от Запада, но рассчитывает на системы ПВО

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не рассчитывает на поставки с Запада авиационной техники, но надеется на передачу западных систем противовоздушной обороны.
Зеленский «уже не ожидает» поставок авиации от Запада, но рассчитывает на системы ПВО
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«Может, я очень настойчивый, но всё-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию», — приводит РИА Новости его слова на брифинге по итогам встречи с премьером Ирландии Михолом Мартином.

Зеленский отметил, что украинские власти имеют «теоретическое подтверждение» и рассчитывают на поставки Киеву «мощных систем противовоздушной обороны» со стороны Запада.

В июне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ответственности поставляющих оружие Киеву западных стран за гибель гражданских лиц в Донбассе.

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