В Пентагоне заявили о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд»

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В Пентагоне заявили о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на высокопоставленную представительницу Минобороны США.
В Пентагоне заявили о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд»
  • Legion-Media

«Усилия, которые мы предпринимаем уже сейчас, включают планирование с учётом нужд украинской стороны на месяцы и годы вперёд», — сказала она в ходе брифинга.

Также она сообщила, что Соединённые Штаты 8 июля объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $400 млн. 

В Пентагоне заявили, что с учётом нового транша Киев получит в распоряжение в общей сложности 12 американских РСЗО HIMARS.

Кроме того, США и их союзники обсуждают возможность поставок Киеву новых систем береговой обороны.

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