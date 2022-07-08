В Пентагоне заявили об обсуждении вопроса поставок Киеву комплексов береговой обороны
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«Мы рассматриваем и обсуждаем с нашими союзниками и партнёрами возможность поставок систем береговой обороны», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее в Пентагоне заявили, что Киев систематически расширяет свои запросы о военной помощи.
В июне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил об ответственности поставляющих оружие Киеву западных стран за гибель гражданских лиц в Донбассе.