В Пентагоне заявили об обсуждении вопроса поставок Киеву комплексов береговой обороны

США и их союзники обсуждают возможность поставок Киеву новых систем береговой обороны. Об этом заявила на брифинге высокопоставленная представительница Минобороны Соединённых Штатов.

«Мы рассматриваем и обсуждаем с нашими союзниками и партнёрами возможность поставок систем береговой обороны», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее в Пентагоне заявили, что Киев систематически расширяет свои запросы о военной помощи.

В июне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил об ответственности поставляющих оружие Киеву западных стран за гибель гражданских лиц в Донбассе.