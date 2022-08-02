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В украинской разведке рассказали о консультациях с США перед ударами HIMARS

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Представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал о консультациях с США перед осуществлением ударов с помощью РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Он указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они (американцы) недовольны намеченной целью», — говорится в сообщении.

По словам Скибицкого, при использовании HIMARS украинцы руководствуются «информацией, полученной в режиме реального времени».

Ранее американский президент Джо Байден подписал меморандум, предусматривающий предоставление Украине военной помощи в размере $550 млн.

По данным координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, указанный пакет включает, в частности, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, а также боеприпасы для 155-мм артиллерийских установок.

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