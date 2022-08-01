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Байден подписал меморандум о предоставлении Киеву военной помощи на $550 млн

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Американский президент Джо Байден подписал меморандум, предусматривающий предоставление Украине военной помощи на сумму в $550 млн.
Байден подписал меморандум о предоставлении Киеву военной помощи на $550 млн
  • AP

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби информировал, что американские власти планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму $550 млн.

Он сообщил, что указанный пакет включает, в частности, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, а также боеприпасы для 155-мм артиллерийских установок.

До этого Соединённые Штаты объявили о планах направить украинским пограничникам партию тепловизионных биноклей на $3,2 млн. 

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что Пентагон выделит Киеву дополнительную помощь в области безопасности на сумму $270 млн.

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