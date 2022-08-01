Байден подписал меморандум о предоставлении Киеву военной помощи на $550 млн
- AP
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби информировал, что американские власти планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму $550 млн.
Он сообщил, что указанный пакет включает, в частности, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, а также боеприпасы для 155-мм артиллерийских установок.
До этого Соединённые Штаты объявили о планах направить украинским пограничникам партию тепловизионных биноклей на $3,2 млн.
Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что Пентагон выделит Киеву дополнительную помощь в области безопасности на сумму $270 млн.