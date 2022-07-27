США намерены передать Украине тепловизионное оборудование на $3,2 млн

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Юлия Гуреева
Госдепартамент США планирует направить украинской погранслужбе партию тепловизионных биноклей. Как пояснили в ведомстве, это оборудование должно помочь военным обеспечивать безопасность «наиболее уязвимых» участков границы. С документом Госдепа ознакомился RT.
США намерены передать Украине тепловизионное оборудование на $3,2 млн
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«В связи с острой и настоятельной необходимостью обеспечить надлежащую безопасность украинских границ, в частности восточной и северной, США направляют Государственной пограничной службе Украины тепловизионное оборудование для способствования эффективному развёртыванию полевых частей и реализации мер обеспечения пограничной безопасности и защиты на наиболее уязвимых участках украинских границ», — говорится в документе. 

Компания Pixels On Target, выбранная для выполнения этого задания, должна предоставить Украине 70 комплектов тепловизионных биноклей стоимостью почти $45 тыс. каждый, а также комплекты треножных штативов. 

Общая стоимость контракта оценивается в $3,24 млн. 

Как отметили в Госдепе, одно из требований к подрядчику — обеспечить доставку оборудования максимально быстро, чтобы оно «как можно скорее могло быть взято на вооружение».

В американском ведомстве подчеркнули, что погранслужба Украины «стремится повысить уровень эффективности своей работы», выполняя на северной и восточной границах страны полевые задачи по противодействию спецоперации России. 

В июне стало известно о планах США обеспечить украинских полицейских и пограничников высокоточным огнестрельным оружием. В частности, речь шла о винтовках калибра .338 Lapua Magnum и патронах к ним.

Комментируя ситуацию с поставками американского оружия на Украину, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон таким образом пытается принудить Москву следовать его правилам, однако этого не случится. 

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