США намерены передать Украине тепловизионное оборудование на $3,2 млн

Госдепартамент США планирует направить украинской погранслужбе партию тепловизионных биноклей. Как пояснили в ведомстве, это оборудование должно помочь военным обеспечивать безопасность «наиболее уязвимых» участков границы. С документом Госдепа ознакомился RT.

«В связи с острой и настоятельной необходимостью обеспечить надлежащую безопасность украинских границ, в частности восточной и северной, США направляют Государственной пограничной службе Украины тепловизионное оборудование для способствования эффективному развёртыванию полевых частей и реализации мер обеспечения пограничной безопасности и защиты на наиболее уязвимых участках украинских границ», — говорится в документе.

Компания Pixels On Target, выбранная для выполнения этого задания, должна предоставить Украине 70 комплектов тепловизионных биноклей стоимостью почти $45 тыс. каждый, а также комплекты треножных штативов.

Общая стоимость контракта оценивается в $3,24 млн.

Как отметили в Госдепе, одно из требований к подрядчику — обеспечить доставку оборудования максимально быстро, чтобы оно «как можно скорее могло быть взято на вооружение».

В американском ведомстве подчеркнули, что погранслужба Украины «стремится повысить уровень эффективности своей работы», выполняя на северной и восточной границах страны полевые задачи по противодействию спецоперации России.

В июне стало известно о планах США обеспечить украинских полицейских и пограничников высокоточным огнестрельным оружием. В частности, речь шла о винтовках калибра .338 Lapua Magnum и патронах к ним.

Комментируя ситуацию с поставками американского оружия на Украину, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон таким образом пытается принудить Москву следовать его правилам, однако этого не случится.