США снабдят украинских полицейских огнестрельным оружием

Соединённые Штаты планируют обеспечить украинских полицейских и пограничников высокоточным огнестрельным оружием, а также боеприпасами. Об этом говорится в тендерной документации Госдепартамента США, с которой ознакомился RT.

«В связи с острой и безотлагательной необходимостью обеспечения безопасности и стабильности на Украине США предоставляют Национальной полиции Украины и Государственной пограничной службе Украины специализированное высокоточное огнестрельное оружие, принадлежности к нему, а также боеприпасы», — пояснили в Госдепе.

В частности, планируется передать 30 винтовок калибра .338 Lapua Magnum, прицелы, патроны и другие составляющие.

Поставка вооружений должна повысить способность сотрудников украинских ведомств «обеспечивать верховенство права» в стране, отмечается в документе.

При этом в Госдепе уточнили, что «огромный масштаб американской и международной помощи» военным и правоохранителям на Украине привел к дефициту продукции, пользующейся высоким спросом, а также длительным задержкам в поставках.

Так, в настоящее время наблюдается «острая нехватка» продукции военного назначения западного производства, в том числе патронов .338 Lapua Magnum.

Предполагается, что оружие передаст компания Goldbelt Security, а стоимость закупки оценивается в $695 тыс.

Ранее Вашингтон объявил о предоставлении Киеву пакета военной помощи на $1 млрд. В него войдут артиллерийские орудия, системы береговой охраны, а также боеприпасы для ракетных комплексов и артиллерии.

Российские власти неоднократно заявляли, что поставки оружия со стороны США и других стран НАТО на Украину затягивают конфликт и усугубляют проблемы.