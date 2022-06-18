Посол Антонов: поставка оружия Киеву является путём к конфронтации России и США

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Накачка Украины оружием является путём к конфронтации между Россией и США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Близорукость американцев проявляется и в текущих обстоятельствах. Обуреваемые желанием нанести России стратегическое поражение здешние элиты повышают ставки в эскалации напряженности, накачивая киевский режим вооружениями. Неужели непонятно, что это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами», — приводит РИА Новости слова Антонова в его статье для издания Newsweek.

По его словам, санкции США против России не работают, а только усугубляют положение дел в американской экономике.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что НАТО задействует все имеющиеся ресурсы, чтобы помешать России успешно завершить спецоперацию на Украине.

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