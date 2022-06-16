МИД заявил о планах НАТО помешать России успешно завершить спецоперацию на Украине

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что НАТО задействует все имеющиеся ресурсы, чтобы помешать России успешно завершить спецоперацию на Украине.
МИД заявил о планах НАТО помешать России успешно завершить спецоперацию на Украине
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Её комментарий опубликован на сайте МИД.

По словам Захаровой, «киевский режим продолжают накачивать всё более смертоносным оружием, в частности реактивной артиллерией, что неизбежно увеличит количество жертв».

Она добавила, что появление образцов такого вооружения в зоне конфликта уже привело к увеличению масштабов разрушений гражданской инфраструктуры в ЛНР и ДНР, однако на Западе «это никого не беспокоит», поскольку для них это «сопутствующий ущерб».

Захарова назвала главной целью западных стран не позволить России успешно завершить спецоперацию на Украине.

«Очевидно, что для достижения этой цели будут задействованы все имеющиеся в НАТО и его странах-членах ресурсы», — сказала она.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин выступил против ослабления поставок оружия Киеву, заявив, что «ставки слишком высоки».

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