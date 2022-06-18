Мединский: поставки Западом оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта

Помощник президента России Владимир Мединский в интервью RT Arabic заявил, что поставки США и другими странами НАТО оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта и являются усугублением проблемы.

«То оружие, которое НАТО и США поставляют Киеву, убивает мирных жителей, русских и украинцев, и ведёт к затягиванию конфликта. Только так к этому можно относиться. Это не решение проблемы, это усугубление проблемы, это стремление воевать до последнего украинца», — сказал он.

Также он считает, что только «любовь к своей стране», уважение к своему народу и стремление достигнуть мира может заставить киевские власти сесть за стол переговоров.

«До тех пор, пока они будут руководствоваться не собственными национальными интересами, а интересами тех стран и тех режимов, которые используют Украину и украинцев для ослабления России, для войны с Россией... до тех пор, к сожалению, конфликт может продолжаться», — сказал Мединский.

Он добавил, что Россия всегда говорила и будет говорить, что заинтересована в мире. Мединский напомнил, что мирные переговоры прервались по украинской инициативе.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что НАТО задействует все имеющиеся ресурсы, чтобы помешать России успешно завершить спецоперацию на Украине.