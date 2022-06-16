Гаубицы и противокорабельные ракеты: Байден объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на $1 млрд

Вашингтон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на $1 млрд. В него войдут два противокорабельных береговых комплекса, 18 гаубиц M777 и машины для их перевозки, снаряды для ракетных систем HIMARS и артиллерии калибра 155 мм. Как сообщил глава Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли, комплексы РСЗО HIMARS будут переданы Киеву к концу июня. Тем временем в Минобороны РФ заявили, что украинские формирования сорвали гуманитарную операцию по выводу мирных жителей с территории комбината «Азот» в Северодонецке, а также использовали паузу для перегруппировки, прикрываясь гражданскими как живым щитом.

Соединённые Штаты выделят Киеву очередной пакет военной помощи в размере $1 млрд, заявил глава Белого дома Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В пресс-службе президента США сообщили, что речь идёт о поставке артиллерийских орудий, систем береговой охраны, а также боеприпасов для ракетных комплексов и артиллерии.

Кроме того, Вашингтон предоставит Киеву гуманитарную поддержку на $225 млн, которые пойдут в том числе на поставки питьевой воды, медикаментов и продуктов питания.

Как пояснили в Пентагоне, военная помощь разделена на две части: в рамках пакета Presidential Drawdown Authority ($350 млн), который позволяет Байдену оперативно предоставлять средства без одобрения конгресса, Украина получит 18 гаубиц M777 и машины для их транспортировки, 36 тыс. снарядов калибра 155 мм, боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS, а также различные запчасти.

По словам председателя Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерала Марка Милли, комплексы HIMARS будут переданы Киеву к концу июня. Он уточнил, что уже 60 украинских военных завершили курс обучения по применению этих ракетных систем.

В рамках пакета программы Ukraine Security Assistance Initiative на сумму $650 млн Киев получит два береговых противокорабельных комплекса с ракетами Harpoon, несколько тысяч защищённых радиостанций, приборов ночного видения и других оптических средств, а также финансирование на обучение личного состава, административные траты и другие нужды.

По данным Пентагона, за время правления Джо Байдена Вашингтон направил уже $6,3 млрд на помощь Киеву в сфере обеспечения безопасности. Большая часть средств ($5,6 млрд) была выделена после начала российской спецоперации на Украине.

Добавим, что 15 июня в Брюсселе состоялось третье заседание контактной группы по обороне Украины, в котором приняли участие министры обороны стран НАТО, включая главу американского военного ведомства Ллойда Остина. По итогам встречи пресс-служба альянса опубликовала заявление генсека Йенса Столтенберга.

Он сообщил, что страны НАТО полны решимости продолжать предоставлять Киеву военное оборудование, необходимое Украине для того, чтобы одержать верх, включая тяжёлые вооружения и системы дальнего радиуса действия. Столтенберг напомнил, что в конце месяца в Мадриде состоится саммит, на котором, как предполагается, будет согласован новый всеобъемлющий пакет помощи Украине.

«Он поможет Украине в долгосрочной перспективе осуществить переход от оборудования советской эпохи к современному оборудованию НАТО и повысить оперативную совместимость с НАТО», — говорится в релизе пресс-службы альянса.

«Киевские власти цинично сорвали проведение гуманитарной операции»

Тем временем Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию сообщил о срыве Киевом гуманитарной операции по выводу мирного населения с территории химического комбината «Азот» в Северодонецке.

«Средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами, зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня: из промзоны комбината «Азот» вёлся беспорядочный огонь по жилым кварталам Северодонецка (с 08:20 — из 120-мм миномётов, с 09:40 — из танковых пушек)», — сообщили в Минобороны.

«Боевики использовали гуманитарную паузу для перегруппировки на более выгодные позиции и восстановления боеспособности, прикрываясь мирными жителями как живым щитом», — заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Минобороны подчеркнули, что для выхода мирных жителей с территории комбината «Азот» нет никаких препятствий, за исключением решения киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве живого щита.