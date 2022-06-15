Новый пакет помощи США Киеву включает две системы противокорабельных ракет и 18 гаубиц
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По итогам заседания западной группы по оказанию помощи Киеву, состоявшегося в Брюсселе, Остин рассказал, что пакет помощи также предусматривает управляемые боеприпасы для РСЗО, тактические транспортные средства для их буксировки и 36 тыс. снарядов калибра 155 мм, передаёт ТАСС.
Кроме того, США передадут Киеву тысячи радиостанций для засекреченной связи, приборов ночного видения, тепловизионных систем и других оптических приборов.
Ранее американский президент Джо Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $1 млрд.