Новый пакет помощи США Киеву включает две системы противокорабельных ракет и 18 гаубиц 

Новый пакет помощи США Киеву включает две системы противокорабельных ракет Harpoon и 18 гаубиц. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

По итогам заседания западной группы по оказанию помощи Киеву, состоявшегося в Брюсселе, Остин рассказал, что пакет помощи также предусматривает управляемые боеприпасы для РСЗО, тактические транспортные средства для их буксировки и 36 тыс. снарядов калибра 155 мм, передаёт ТАСС.

Кроме того, США передадут Киеву тысячи радиостанций для засекреченной связи, приборов ночного видения, тепловизионных систем и других оптических приборов.

Ранее американский президент Джо Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $1 млрд.